https://static.news.ru/photo/606bd1ea-20ed-11ea-9454-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко выступила против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. По её словам, в случае принятия инициативы страну ждёт голод, как в Африке.

Она считает, что земли купят транснациональные корпорации, передаёт «112 Украина».

Эта земля будет скуплена большими монополиями. Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения, — подчеркнула политик.

Тимошенко уверена, что территории превратятся в спекулятивный товар, а владельцы станут использовать химикаты в качестве удобрений. Она привела в пример Мадагаскар, в котором после продажи сельхозугодий люди стали голодать.

Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар, — заключила она.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2019 года. При этом он пообещал, что иностранцы смогут покупать такие земли только при позволении народа в ходе референдума.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября в Киеве прошёл автопробег против земельной реформы. Его организатором выступила экс-депутат Надежда Савченко. Она призывала сограждан присылать к Раде мешки с землёй, чтобы засыпать ею депутатов.