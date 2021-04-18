Times: в Британии появится новый закон для борьбы с «враждебными странами»

Новый закон, в соответствии с которым все лица, работающие в Великобритании от имени правительств зарубежных стран, обязаны регистрировать своё присутствие государстве, намерено ввести английское правительство. Таким образом в Британии предполагают защититься от «враждебных государств» — России или Китая. Об этом пишет газета Times.
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Регистрация иностранцев будет проводиться по аналогии с процедурой, действующей в США, где иноагенты числятся на учёте в Минюсте и периодически составляют отчёты о своей деятельности. Закон распространяется, в том числе, на журналистов, консультантов и специалистов по связям с общественностью.
В настоящее время в Великобритании иностранные шпионы могут быть привлечены к ответственности лишь в случае, если их поймают с поличным за получением гостайн.
Ранее США и Великобритания обвинили РФ в подстрекательстве в Донбассе. Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб потребовали от России прекратить подстрекательские риторики и выразили свою поддержку украинской стороне.