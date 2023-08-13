В США заявили, что НАТО понадеялась на «чудеса» в ходе контрнаступления ВСУ Times: Украина дала Западу невыполнимое обещание о контрнаступлении ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские власти в попытках обратить на себя внимание западных правительств рассказывали о «чудесах» в ходе контрнаступления ВСУ, однако выполнить обещание не смогли, пишет Times, ссылаясь на неназванного офицера американской армии. Прогнозы Киева были слишком оптимистичны, что впоследствии привело к обмену обвинениями между Украиной и НАТО.

НАТО ожидала чудес, а украинцы обещали им. Но вы не можете вести войну на основе оптимизма, — сказал собеседник журналистов.

Издание отмечает, что Запад слишком поздно осознал неспособность украинской армии реализовать задуманное. На этом фоне киевские власти даже попытались переложить ответственность на НАТО, которая якобы не реагирует на действия России. В такой ситуации, по мнению авторов, возникает хорошая возможность для обсуждения вопросов дипломатического урегулирования кризиса.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон утверждал, что именно западные элиты убедили президента Украины Владимира Зеленского в успехе наступательной операции, хотя армия не была готова к широкомасштабным боевым действиям. Решение Зеленского пойти на поводу у Запада эксперт назвал ошибкой и преступлением против украинской армии.