Times: Сунак может разрешить увольнять бунтующих работников

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может позволить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, которые участвуют в стачках, пишут журналисты The Times, ссылаясь на собственные источники. Глава правительства, как подчеркнули инсайдеры, намерен принять соответствующее решение в рамках мер по борьбе с забастовками, захлестнувшими государство. Газета передает, что Сунак, возможно, сделает соответствующее заявление уже в четверг, 5 января.

В частности, власти могут ограничить участие в забастовках сотрудникам ключевых профессий: речь идет о медицинских работниках, железнодорожниках, учителях, пожарных и пограничниках. Стачки посчитают незаконными в случае, если профсоюзами не будет гарантировано хотя бы минимально необходимое количество представителей этих профессий на рабочем месте.

Забастовки участились в Великобритании в декабре на фоне резкого роста инфляции (рекордные почти за 40 лет 10,7%) и падения реальных доходов населения. На митинги выходили пограничники, врачи, почтальоны, железнодорожники и не только. Власти утверждают, что не могут поднять зарплаты представителям госсектора в связи с инфляцией. Как говорит правительство, меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и еще больше загрузят бюджет.

Ранее издание Daily Mail писало, что Риши Сунак, пообещавший в своем новогоднем поздравлении построить страну, которой будут гордиться потомки, столкнулся с ужасающей реальностью. Ему предстоит дать ответ на ряд серьезных внутренних вызовов, в числе которых рекордный приток мигрантов, забастовки работников транспорта и медиков.

До этого Сунак признал, что с наступлением 2023 года время трудностей в Великобритании не закончится. Причиной экономических проблем он назвал конфликт на Украине. При этом премьер заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев.