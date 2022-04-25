Times: расследование по делу Джонсона может привести к его отставке

В правительстве Великобритании завершилось внутреннее расследование в отношении обстоятельств по делу о вечеринках на Даунинг-стрит, в которых принимал участие действующий премьер-министр страны Борис Джонсон, передаёт Times. По отчёту второго постоянного секретаря кабмина Великобритании Сью Грей, в период локдауна в Британии в 2020 году, кабинет Джонсона неоднократно нарушал строгий запрет на проведение массовых мероприятий. По словам издания, отчёт вызывает «раздражение» британского лидера, а также может стать основанием для ухода Джонсона со своего поста.

Отчёт Сью вызывает раздражение в офисе Джонсона. Это невероятно усложнит жизнь премьер-министру, — передаёт Times.

Ранее британская полиция решила оштрафовать премьер-министра Бориса Джонсона и министра финансов Риши Сунака за посещение вечеринки на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В Сети появлялась фотография с мероприятия, на которой изображены глава кабмина с супругой, сидящие за столом недалеко от барной стойки.

Они не соблюдали социальную дистанцию и прочие меры безопасности на фоне распространения COVID-19. Глава оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что эти штрафы показывают, как Джонсон и Сунак обманывали британских граждан.

Консервативная партия Великобритании может проиграть выборы из-за незаконных вечеринок Джонсона, сообщила глава Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. Его рейтинг снижается с мая 2020 года, а скандал во время локдауна стал ещё одним поводом.