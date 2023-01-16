Times: Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам

Фото: МО Украины

Украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным, сообщает газета Times. Речь идет о наемниках из Интернационального легиона: европейцах, канадцах и американцах. Однако, по информации издания, большую часть составляют украинцы.

По данным СМИ, власти Украины не бросили свои подразделения на защиту города, так как считают, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления.

Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев, — говорится в сообщении.

Ранее издание El País сообщило, что два батальона Вооруженных сил Украины ушли с линии фронта у Артемовска и Соледара. По данным газеты, причиной стала нехватка боеприпасов.

До этого украинский военнопленный рассказал, что в районе Соледара в ДНР находилось много наемников, в том числе из США. Однако, по его словам, они использовали мобилизованных на Украине в качестве пушечного мяса и отступали вместе с основными силами ВСУ. Военнопленный также добавил, что видел в Соледаре по меньшей мере девять наемников из США. По его словам, это были представители штурмовых подразделений, вооруженные штурмовыми винтовками американского производства.