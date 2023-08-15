Times: ЕС отклонил попытки Лондона заключить новое соглашение по мигрантам

Европейский союз отклонил попытки британской стороны заключить соглашение о возвращении мигрантов с целью борьбы с миграцией через пролив Ла-Манш, передает Times. При этом переговоры между блоком и Лондоном вряд ли состоятся в ближайшее время, так как они зашли в тупик.

Записи со встречи этим летом между Бьорном Зайбертом, главой офиса (председателя ЕК Урсулы — ред.) фон дер Ляйен, и Тимом Бэрроу, советником по национальной безопасности Британии и бывшим послом в ЕС, ясно показали, что комиссия не открыта для нового соглашения между ЕС и Соединенным Королевством о реадмиссии, — сообщает издание.

Представитель правительства Великобритании сообщил, что страна готова работать над соглашением о возвращении и ведет регулярные переговоры по ряду вопросов относительно убежища и миграции.

Ранее сообщалось, что около ста тысячам украинских беженцев, находящимся на территории Великобритании, возможно, придется покинуть страну в 2025 году после истечения срока их виз. Информацию подтвердил Роберт Бакленд, член парламента и бывший министр юстиции Великобритании. Он подчеркнул, что прозрачность в данном вопросе поможет семьям беженцев, в том числе со школьниками, правильно спланировать свое будущее.