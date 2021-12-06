Times: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57

Армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre. Таким образом Британия намерена защитить себя от угроз, исходящих от российских истребителей. Об этом пишет газета Times со ссылкой на осведомлённые источники в Минобороны страны.

По данным Минобороны, новая система ПВО пришла на смену ракетам Rapier, использовавшимся с 1970-х годов. Новые ракеты могут поразить объект размером с теннисный мяч, передвигающийся со скоростью звука. При этом система Sky Sabre может управлять одновременно полётом 24 ракет, способных ликвидировать истребители, дроны и умные ракеты с лазерным наведением.

Источники Times отмечают , что новую систему ПВО запускают, «чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок» Су-57, получивших у НАТО кодовое имя Felon.

По словам министра обороны Великобритании Джереми Куина, передовая технология повысила защиту британских войск с воздуха.

Новейшая система ПВО является яркой демонстрацией наших боевых возможностей тем, кто хочет причинить нам вред, — заявил министр.

Ранее сообщалось. что в авиационные части ВКС РФ поступят новые самолёты с гиперзвуковым оружием. Они встанут на боевое дежурство в 2022 году.