Times: Британия передала Украине половину ракетных комплексов NLAW

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Великобритания могла передать Украине половину от общего количества имеющихся на вооружении противотанковых ракетных комплексов NLAW, сообщила газета Times со ссылкой на источники. Британское минобороны не раскрывает точных данных о количестве оружия, переданного Украине, однако в ведомстве заявили, что в общей сложности речь идет о 10 тысячах противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone.

Согласно источникам в Минобороны, Украине могло быть передано до семи тысяч ракет NLAW — до половины британского запаса, — говорится в материале газеты.

Ранее журнал New Yorker раскрыл детали оказания США военной помощи Украине. В частности, издание со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что Вашингтон не собирается предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS Киеву, так как украинские власти выразили «амбициозные желания» нанести ракетные удары по Крыму.

Также собеседник издания объяснил, почему Штаты не могут предоставить Украине много систем HIMARS. Это объясняется тем, что их просто нет в неограниченном количестве «на планете Земля». Аналогичная ситуация сложилась и с системами ПВО, которые просит Украина. В случае с поставками оружия проблема носит технический, а не политический характер, так как в США не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву.