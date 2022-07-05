Times: Британии не хватит боеприпасов для победы при конфликте с Россией

Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Великобритании

В Великобритании заявили, что ее армии не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае конфликта, а Москва знает о недоукомплектованности вооруженных сил страны, пишет The Times. Как заявил депутатам британского парламента бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, на восьмой день учений Warfighter в прошлом году у британских сухопутных войск закончились «все важные боеприпасы». А на последней военной конференции стало известно, что в случае реального столкновения с Россией войскам Британии хватит боеприпасов лишь на два дня.

В случае войны с Россией для британских вооруженных сил станет явью кошмарный сон каждого солдата. <...> У Британии недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи, — пишет аналитик.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор заявил, что страны Запада активно поддерживают Украину на словах, но способны оказать все меньше реальной помощи. По его словам, резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, а сам Альянс не допускал мысли длительного конфликта в Европе.

10 июня представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что его страна практически израсходовала все имевшиеся запасы артиллерийских боеприпасов. По его словам, теперь Киеву остается только рассчитывать на новые поставки оружия со стороны Запада. Скибицкий подчеркнул, что украинские войска сейчас сильно проигрывают с точки зрения артиллерии.