Times: британцы пересаживаются на велосипеды для экономии топлива Times: рекордное число британцев пересело на велосипеды из-за высоких цен на топливо

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекордное с начала 1960-х годов число граждан Великобритании пересело на велосипеды из-за высоких цен на топливо, передает The Times. Издание приводит данные статистики, согласно которым порядка 50% британцев стали активно пользоваться этим видом транспорта в целях экономии.

Сейчас популярность этого вида транспорта превышает уровни, наблюдавшиеся во время пандемии, когда уровень использования велосипедов был самым высоким за последние 60 лет, — говорится в публикации.

Уточняется, что за последние четыре месяца количество велосипедистов увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, тенденция роста числа граждан, предпочитающих велосипед автомобилю, может продолжиться и в обозримом будущем, уверены обозреватели.

Ранее британская The Guardian рассказалао реакции рядовых жителей Соединенного Королевства на повышение цен на электричество. Издание уверяет, что британцы в этом году ради сокращения расходов решили не включать отопление как можно дольше. Так, одна из жительниц Лондона решила отложить включение батарей в своей однокомнатной квартире, хотя знает, что это отразится на здоровье.