Times: «Азов» отказался от неонацистской символики

Фото Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская газета The Times сообщила, что украинский батальон «Азов» отказался от неонацистской символики. Речь идёт о символе, стилизованном под знак, который в годы Великой Отечественной войны использовали части войск СС фашистской Германии.

Такой вывод газета делает на основании церемонии объявления о формировании подразделения батальона, которая прошла в минувшее воскресенье, 29 мая, в Харькове. Бойцам были розданы нарукавные нашивки, на котором не было «волчьего крюка», который «Азов» использовал с 2014 года. Вместо этого на шевронах был изображён жёлтый трезубец на синем фоне.

Однако, из статьи неясно, поменялась ли эмблема всего батальона или это символ только нового военного подразделения неонацистского формирования.

Ранее начальник штаба украинского военного подразделения «Кракен» Константин Немичев сообщил, что ВСУ создали новое спецподразделение полка Нацгвардии Украины «Азов» в Харькове. Он уточнил, что командиром военного формирования стал Анатолий Сидоренко.