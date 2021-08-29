Тимановская отказалась обедать в ресторане из-за страха быть отравленной

Журналистка Магдалена Мечницкая рассказала, что спортсменка Кристина Тимановская боится стать жертвой спецслужб Белоруссии. Об этом сообщает Financial Times.
Мечницкая и Тимановская
Ранее сообщалось, что депутат парламента Белоруссии Виталий Уткин дал комментарий по ситуации со спортсменкой Кристиной Тимановской. Девушка отказалась возвращаться в Минск после отзыва её заявки на участие в Олимпийских играх. Политик охарактеризовал её поведение как неспортивное и не что иное, как измену белорусскому народу и своим коллегам-спортсменам.
На данный момент легкоатлетка находится в Варшаве, правительство Польши предоставило ей политическое убежище. Муж спортсменки Арсений Зданевич находится на Украине, он покинул Белоруссию из-за опасения стать рычагом давления на супругу.