Тихановскую выдвинули на премию Сахарова

https://static.news.ru/photo/c44ac914-f2ca-11ea-be76-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/saharovprize

Фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула несколько белорусских кандидатов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Среди претендентов кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Об этом в Twitter рассказала член фракции Кати Пири. Также номинантами стали члены команды Тихановской и участники Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Пири назвала их отважными женщинами Белоруссии.

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Vandaag, precies een maand na de frauduleuze verkiezingen, heeft onze fractie @TheProgressives de moedige vrouwen van Belarus voorgedragen voor de Sakharov prijs! pic.twitter.com/dYBOvzmoOg — Kati Piri (@KatiPiri) September 9, 2020

Краткий список номинантов утвердят в октябре, а премию вручат в ноябре в ходе сессии Европарламента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск предложил Сергея и Светлану Тихановских выдвинуть на Нобелевскую премию мира. По мнению политика, таким образом можно отдать дань уважения всем белорусам, которые принимали участие в «самом мирном движении за многие годы».