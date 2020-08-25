Тихановская заявила о «мирной революции» в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e93038c4-e6c0-11ea-a421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала Европарламенту о фальсификации выборов в республике. По её словам, во время голосования были зафиксированы тысячи нарушений. Она добавила, что в стране началась «мирная революция».

Политик также попросила ЕП уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, передаёт ТАСС. По мнению Тихановской, оппозиция в республике хочет добиться проведения новых выборов через мирный диалог. Оппоненты официального Минска готовы выдвинуть своих представителей для переговоров с действующей властью, добавила она.

Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков, — заявила она во время видеосвязи на внеочередном заседании комитета по иностранным делам ЕП.

По информации Тихановской, во время беспорядков в Белоруссии погибли не менее шести граждан. В стране не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель готов посетить Белоруссию, чтобы найти пути выхода из политического кризиса в республике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Конституция Белоруссии не даёт право пересматривать итоги президентских выборов. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Пётр Миклашевич. Он добавил, что инстанция рекомендует всем гражданам соблюдать режим конституционной законности.