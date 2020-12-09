Тихановская встретится с президентом Германии 14 декабря

https://static.news.ru/photo/3dea705e-3a23-11eb-920c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проведёт в понедельник,14 декабря, встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Темы, которые планируется обсудить в ходе двусторонней встречи президента Германии с лидером белорусской оппозиции, пока не обозначены, сообщает ТАСС со ссылкой на график мероприятий главы германского государства.

В начале октября Светлана Тихановская встречалась в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

После выборов в стране начались массовые протестные акции. В течение четырёх месяцев почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

Как сообщал NEWS.ru, Светлана Тихановсксая выразила желание отправиться в США, чтобы поблагодарить Белый дом за поддержку белорусской оппозиции. Ранее она также заявляла о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.