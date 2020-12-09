Тихановская встретится с президентом Германии 14 декабря

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проведёт в понедельник,14 декабря, встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Темы, которые планируется обсудить в ходе двусторонней встречи президента Германии с лидером белорусской оппозиции, пока не обозначены,
В начале октября Светлана Тихановская встречалась в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.
После выборов в стране начались массовые протестные акции. В течение четырёх месяцев почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».
Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.
Как сообщал NEWS.ru, Светлана Тихановсксая выразила желание отправиться в США, чтобы поблагодарить Белый дом за поддержку белорусской оппозиции. Ранее она также заявляла о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.