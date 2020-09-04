Тихановская встретится с премьером Польши Моравецким

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У премьера Польши Матеуша Моравецкого в среду, 9 сентября, запланирована встреча с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

В ближайшую среду утром премьер встретится со Светланой Тихановской, — заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

Основной темой встречи заявлено освобождение задержанных на протестных акциях в Белоруссии.

Ранее Тихановская выступила на Совете Безопасности ООН. Она попросила отправить в Белоруссию наблюдательную миссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте. Женщина также призвала ввести санкции против людей, которые совершали фальсификации на президентских выборах. Позже в ООН заявили, что планируют направить миссию в республику.

NEWS.ru писал, что в Польше встречу с Тихановской проведёт организация «Белорусский дом в Варшаве». Мероприятие организовано при участии властей Польши.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. После этого в стране уже 29-й день продолжаются акции протеста. На улицы выходят люди, недовольные результатами выборов.

11 августа Тихановская уехала в Литву. Власти этой страны не скрывают, что оказывают женщине помощь в установлении контактов с европейскими странами. Тихановская призвала жителей Белоруссии не признавать результаты выборов. Она заявила, что протесты в Белоруссии не закончатся, поскольку люди оказывают давление на власть.