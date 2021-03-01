Тихановская рассказала, почему не называла Крым украинским

https://static.news.ru/photo/6b71876c-7a9a-11eb-9bb9-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объяснила, почему раньше боялась признать Крым украинским.

Есть дипломатические ответы, и я их старалась придерживаться, — заявила Тихановская журналистам газеты «Новое время».

Оппозиционер пояснила, что ситуация в Белоруссии изменилась и сейчас уже «не до дипломатии». Тихановская отметила, что пришло время говорить то, «что на самом деле мы думаем».

Раньше экс-кандидат на пост президента Белоруссии заявляла, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский. Через некоторое время она сменила риторику и стала говорить, что полуостров принадлежит Украине.

28 февраля Тихановская заявила, что белорусский лидер Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года. По её мнению, отставка произойдёт в результате давления на власти Белоруссии. Она считает, что за последние шесть месяцев вся страна изменилась. Тихановская подчеркнула, что некоторые хотят «более агрессивной революции», но она верит в мирный протест, а также выступает за мирное решение.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины, составленную по данным Киевского национального лингвистического университета. На этой карте Крым не входит в состав Украины. Многих пользователей возмутил этот факт.