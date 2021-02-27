Тихановская обсудит протесты в Белоруссии в ходе европейского турне

https://static.news.ru/photo/5a20015e-79c4-11eb-8e47-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в марте посетит Финляндию, Португалию и Швейцарию.

Визит в Финляндию намечен на 1–4 марта. Оппозиционер встретится с финским президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

Затем она отправится в Португалию, где пробудет до 7 марта. Там планируются встречи с главой правительства Антониу да Коштой, министром иностранных дел Аугусто Сантушем Сильвой, а также с бывшим председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Визит в Швейцарию должен продлиться с 7 по 10 марта. Там Тихановская пообщается с представителями местного парламента и ООН. В ходе всего европейского турне политик обсудит ситуацию и протесты в Белоруссии, а также возможные программы поддержки для правозащитников и СМИ республики.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила о готовности предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдёт со своего поста. Она отметила, что предоставлением таких гарантий должны закончиться переговоры оппозиции с представителями действующей власти.