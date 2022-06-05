Тихановская назвала число воюющих на стороне Украины белорусов Тихановская: на стороне Украины воюют 1,5 тысячи белорусов

Фото: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Светлана Тихановская

Не менее 1,5 тысячи белорусов присоединились к украинским войскам, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью газете Corriere della Sera. По ее данным, в разных городах создано несколько отдельных батальонов из ее соотечественников.

Когда начался конфликт, многие в Белоруссии подумали, что нужно помочь украинцам, поэтому был организован батальон. Сейчас это 1500 человек. На самом деле, не один: они разнообразны в разных городах, под руководством украинской армии, — сказала Тихановская.

По словам политика, в республике многие хотят помочь Украине, поэтому в ближайшее время батальоны могут расшириться. Однако, как уточнила Тихановская, чаше всего в них вступают люди, не имеющие опыта, поэтому им требуется обучение.

Определенно, многие в Беларуси хотят помочь Украине и сейчас проходят обучение в других странах. Сколько и где они, я не могу сказать. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет опыта. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти, — заявила политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что его страна не принимает участие в спецоперации на Украине. По его словам, в этом «нет необходимости»,