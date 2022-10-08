The Washington Post: за взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источник. Отмечается, что эту версию также озвучил новостной портал «Украинская правда», которому о роли правительства рассказал неназванный собеседник в правоохранительных органах.

Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы, — говорится в сообщении.

Обозреватели издания считают, что если подтвердится, что взрыв моста был спланирован, это будет самый ошеломляющий удар со стороны Украины. Журналисты уверены, что взрыв вносит новый элемент напряженности в конфликт в то время, когда «президент России Владимир Путин и его окружение неоднократно предупреждали, что Россия может применить ядерное оружие».

Мост является единственным прямым автомобильным и железнодорожным сообщением в Крым с материковой части России. Повреждение такой ключевой артерии повлияет на способность России усилить и пополнить запасы своих войск, — считают обозреватели.

Ранее «Интерфакс-Украина» сообщил, что подрыв Крымского моста был специальной операцией Службы безопасности Украины. Представители СБУ официально произошедшее на Крымском мосту не комментировали.

ЧП на мосту произошло утром 8 октября. По версии следствия, на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По официальным данным, погибли три человека.