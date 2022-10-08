За взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источник. Отмечается, что эту версию также озвучил новостной портал «Украинская правда», которому о роли правительства рассказал неназванный собеседник в правоохранительных органах.
Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы, — говорится в сообщении.
Обозреватели издания считают, что если подтвердится, что взрыв моста был спланирован, это будет самый ошеломляющий удар со стороны Украины. Журналисты уверены, что взрыв вносит новый элемент напряженности в конфликт в то время, когда «президент России Владимир Путин и его окружение неоднократно предупреждали, что Россия может применить ядерное оружие».
Мост является единственным прямым автомобильным и железнодорожным сообщением в Крым с материковой части России. Повреждение такой ключевой артерии повлияет на способность России усилить и пополнить запасы своих войск, — считают обозреватели.
Ранее «Интерфакс-Украина» сообщил, что подрыв Крымского моста был специальной операцией Службы безопасности Украины. Представители СБУ официально произошедшее на Крымском мосту не комментировали.
ЧП на мосту произошло утром 8 октября. По версии следствия, на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, после чего было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. По официальным данным, погибли три человека.