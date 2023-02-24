Названы шесть сценариев развития конфликта на Украине The Times назвала шесть возможных сценариев развития конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Разрешение российско-украинского конфликта имеет шесть возможных сценариев, полагают обозреватели The Times. Среди них были названы мирное соглашение, борьба на истощение, перемирие, отступление и коллапс России или Украины, а также ядерная война.

При этом обозреватели отмечают, что даже в случае «победы» Киев не получит Крым и Донбасс.

Ранее крымский политический эксперт Владимир Джаралла выразил мнение, что три сценария завершения специальной военной операции на Украине. Первым вариантом решения конфликта на Украине он назвал переговоры: в этом случае РФ необходима гарантия, что угрозы от Киева больше исходить не будет.

До этого замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Украину ждет сокрушительное поражение. По его словам, Вооруженные силы РФ на регулярной основе получают ракеты разных типов, а в 2023 году поставки вооружения и военной техники вырастут.