The Times: «эпохе низких цен» в Европе пришёл конец

Фото european_parliament/flickr.com

Британская газета The Times в своём новом материале написала, что «эпоха низких цен» в Европе окончена. Автор статьи отметил, что политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе. В публикации сказано, что цены в супермаркетах по всему союзу растут еженедельно, а конфликт на Украине и последовавшие за этим санкции против России способствовали резкому росту цен на электроэнергию.

Годовая инфляция составляет более 7%, а увеличение стоимости энергии на 44% также приводит к росту цен на продукты питания, — сказано в статье.

Автор материала призвал руководителей стран Европы признаться перед избирателями, что прежнего уровня жизни не будет. Он отметил, что европейцы наслаждались достатком в ущерб окружающей среде и за счёт импорта энергоносителей из России.

Население Британии всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, написало ранее издание The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.