The Telegraph предрек крах немецкой экономики без энергоносителей из РФ The Telegraph: немецкая экономика может столкнуться с цепной реакцией без газа из России

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Если Россия перестанет поставлять Германии газ, то немецкая экономика столкнется с цепной реакцией, считает обозреватель Тим Уоллес для издания The Telegraph. Это способно привести к краху ряда отраслей в государственной промышленности, в том числе химической отрасли, пишет он.

Уоллес подчеркивает, что без российского энергоносителя произойдет «цепная реакция из непредвиденных последствий».

Сотрудники Commerzbank, согласно материалу статьи, полагают, что нехватка энергоресурсов из России погрузит Германию в суровую рецессию, подобную той, которая случилась после финансового кризиса в 2009 году.

Пополненных к настоящему времени запасов природного газа может не хватить для предстоящей зимы, поэтому нельзя исключать нормирование природного газа для несистемнозависимых отраслей промышленности, — приводит Уоллес слова представителя банка.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.

Германия по-прежнему не может вернуть России газотурбинный двигатель, который ранее был отправлен на ремонт в Канаду. Немецкая сторона утверждает, что все документы в порядке и агрегат готов к отправке в РФ, однако «нужно участие клиента» («Газпрома»).

«Газпром» позднее опубликовал заявление, в котором указал, что отправка газотурбинного двигателя 073 на компрессионную станцию (КС) «Портовая» невозможна из-за санкционных режимов Канады, ЕС, Великобритании. В компании добавили, что невозможность поставки также связана с несоответствием существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens.

Российская компания также отметила, что на КС «Портовая» в рабочем состоянии есть лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов, мощность которого позволяет передавать не более 33 млн кубометров в сутки. Из-за этого пришлось значительно сократить газовые поставки в Европу.