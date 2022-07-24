The Sunday Times: Джонсон ушел, но обещал вернуться The Sunday Times: Джонсон хочет вернуться на пост премьера в будущем

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency

Борис Джонсон

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон намеревается вернуть себе пост главы правительства в будущем, пишет газета The Sunday Times. По мнению собеседника издания, Джонсон рассчитывает, что парламент разочаруется в его преемнике и тогда консерваторы вновь позовут его на пост лидера правящей партии и главы кабмина.

Джонсон думает, что приход любого его преемника к власти может обернуться катастрофой и через несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах партия сможет вернуться, когда нужен будет кто-то энергичный и способный вновь привести консерваторов к власти. По его мнению, он может стать этим человеком, — заявил источник газеты.

После отставки Бориса Джонсона в Великобритании началась предвыборная гонка. В финальный тур вышли два кандидата: министр иностранных дел страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. В последнем туре голосовать за нового премьера королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек.

Предполагается, что голосование проведут по почте. Результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Британские СМИ считают Трасс явным фаворитом.