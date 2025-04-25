Военный симулятор смоделировал удар ракет России по Британии The Sun: военная модель доказала бессилие Британии перед атаками с воздуха

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Британские военные столкнулись с тревожными выводами после виртуальных учений, смоделировавших конфликт с Россией, сообщает The Sun. Компьютерное моделирование показало, что королевские ВВС могут быть полностью уничтожены в первые часы теоретической войны, оставив страну без воздушной защиты после ударов ракет.

Это была картина не из приятных, — заявил коммодор авиации Блайт Кроуфорд.

Для анализа использовалась специальная система стоимостью 36 млн фунтов, способная имитировать атаки различными типами вооружений. По результатам симуляции выяснилось, что дорогостоящие истребители стоимостью свыше 100 млн фунтов каждый могут быть уничтожены на земле, не успев подняться в воздух. Проблема королевства усугубляется дефицитом аэродромов — многие из них были проданы, а доступ к гражданским аэропортам для военных целей ограничен.

Ранее стало известно, что страны так называемой коалиции желающих пересмотрели первоначальные планы по отправке миротворческих сил на Украину. Изменение позиции произошло во время переговоров между украинскими представителями и членами коалиции в Лондоне.

Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с NEWS.ru говорил, что смягчение позиции Франции и Великобритании по украинскому вопросу связано с их ограниченными военными возможностями. Собеседник заявил, что ни одна из этих стран не обладает достаточным потенциалом для силового влияния на ситуацию в украинском конфликте.