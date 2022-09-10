The Sun: король Карл III просил принца Гарри явиться в Балморал без Меган

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Карл III

Король Великобритании Карл III заявил принцу Гарри, что «было бы ошибкой» приезжать к умирающей королеве в Балморал с герцогиней Сассекской Меган. Перед кончиной Елизавету II видели сам тогда еще принц Чарльз и ее сестра — принцесса Анна, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что принц Гарри оказался последним членом королевской семьи, который прибыл в шотландское поместье после известий об ухудшении здоровья его бабушки. Герцог Сассекский находился во Фрогмор-хаусе — загородной резиденции монаршей семьи в одном километре от Виндзорского замка, когда Чарльз позвонил ему и попросил не брать Меган с собой в Балморал.

Чарльз сказал Гарри, что Меган не следует находиться в Балморале в это глубоко печальное время. Ему было указано, что Кейт (Миддлтон, супруга принца Уильяма. — NEWS.ru) тоже не поедет, а количество гостей должно быть ограничено самыми близкими родственниками. Чарльз очень, очень ясно дал понять, что Меган желанной гостьей здесь не будет, — цитирует издание своего собеседника.

Он добавил, что после звонка принц Гарри согласился прибыть в Балморал в одиночку. Он появился там через полтора часа после того, как было объявлено о смерти королевы.

Проживающие в США Гарри и Меган находились в Великобритании на серии благотворительных мероприятий, когда узнали об ухудшении здоровья Елизаветы II.

9 сентября Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».