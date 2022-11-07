The Sun: Британия проведёт рождественские праздники в темноте The Sun: из-за резкого роста цен на электричество в Британии отменили иллюминацию на Рождество

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Из-за резкого роста цен на электроэнергию британцев готовят к встрече Рождества в темноте, сообщает EADaily со ссылкой на британский таблоид The Sun. Как отмечается, в Соединённом Королевстве нет денег на праздничное оформление, световые конструкции и рождественские ярмарки.

Рождественскую подсветку и другие праздничные мероприятия отменили по всей Великобритании. Рост стоимости жизни не даст сотням тысяч семей отпраздновать как следует. Местные власти в первую очередь винят резкий рост цен на энергоносители, — пишет издание.

Так, во многих городах Великобритании полностью отменили рождественскую иллюминацию, также отменили проведение запланированных праздничных мероприятий по всей стране. Как говорится в публикации, выросшая стоимость жизни и резкий скачок цен на электричество лишают британцев возможности праздновать Рождество.

В материале подчёркивается, что световые рождественские шоу отменили в Кенте и Бристоле. В Корнуолле откажутся от парада «Город огней», поскольку проводить его просто не на что. Ставшие традиционными в Глазго, Лидсе и Саутгемптоне праздничные ярмарки также будут отменены.

6 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти украинской столицы намерены отказаться от проведения массовых праздничных мероприятий на Новый год и Рождество. Градоначальник также добавил, что решение об установке в столице новогодней ёлки на текущий момент не принято.