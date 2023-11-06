The Spectator: Зеленский сменил стратегию общения с Западом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский изменил стратегию общения с западными политиками, пишет издание The Spectator. Как отмечается, раньше он просил большей помощи, чтобы «быстро победить» Россию, однако теперь тональность просьбы смягчилась и сводится до «дайте больше, иначе конфликт затянется». По мнению авторов публикации, таким образом украинский лидер пытается сыграть на страхе партнеров.

Если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок», — говорится в статье.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила об усталости Евросоюза от конфликта на Украине. По ее словам, в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, что мировые лидеры должны поддерживать Украину, несмотря на дополнительные расходы, связанные с палестино-израильским конфликтом. Также он пообещал миру трудности, если от «усталости» кто-то перестанет поддерживать Украину.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком. По его словам, участь его незавидна, так как «марионетки хорошо не заканчивали».