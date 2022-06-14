The Rolling Stones отменили концерт из-за коронавируса у Мика Джаггера

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мик Джаггер

Британская рок-группа The Rolling Stones отменила концерт из-за коронавируса у солиста Мика Джаггера, сообщает The Guardian. Музыканты должны были выступить 13 июня в Амстердаме в рамках своего европейского тура.

Мик Джаггер cдал положительный результат на коронавирус, что побудило The Rolling Stones отменить свое выступление в Амстердаме. У 78-летнего певца начали проявляться симптомы, когда он прибыл на арену Йохана Кройффа в столице Нидерландов, — сообщает издание.

Ранее специалисты из Уппсальского университета в Швеции открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Ученые не исключают, что он распространится и среди людей. Также они отметили, что мышь-полевка является одним из наиболее распространенных грызунов в Швеции и в других странах Европы, поэтому следует избегать с ней контакта.