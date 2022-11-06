Стало известно о подготовке Киева к тотальной эвакуации NYT: Киев готовится к эвакуации трех миллионов человек при блэкауте

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г. Киев

В Киеве начали подготовку к «тотальной эвакуации» при отключении электроэнергии, сообщает издание The New York Times со ссылкой на слова Романа Ткачука, директора службы безопасности столичной городской администрации. Предполагается, что вывезут около трех миллионов граждан.

Киев планирует тотальную эвакуацию в случае отключения электричества. Город также устанавливает 1000 пунктов обогрева для своих 3 миллионов жителей, — говорится в сообщении.

По словам Ткачука, киевским чиновникам сообщили, что, скорее всего, не менее чем за 12 часов они получат уведомления о том, что сеть находится «на грани отказа». По его словам, решение об эвакуации будет принято, если «не будет электричества, воды и канализации».

Если дело дойдет до этого, мы начнем информировать людей и просить их уйти <...> По крайней мере, на данный момент ситуация управляемая, и нет никаких признаков того, что большое количество мирных жителей покидает Киев, — сказал Ткачук.

Он добавил, что в настоящее время правительство и городская администрация принимают различные возможные меры для защиты украинской системы электроснабжения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица может остаться зимой без света, воды и отопления. По его словам, при этом в городе уже сделали большой запас топлива и генераторов, еды и воды.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Кроме того, он заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».