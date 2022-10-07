The Independent: в Англии резко выросло число бездомных беженцев с Украины The Independent: в Англии число бездомных украинцев возросло за месяц на 22%

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям, за один месяц в Англии увеличилось на 22%. Такие цифры «шокировали» депутата британского парламента Лейлу Моран, сообщает The Independent.

Издание отмечает, что с февраля 2022 года за помощью к местным советам обратились 1915 украинских семей, которые стали бездомными или оказались под угрозой потерять кров. За последний месяц поступили обращения от 350 семей.

Данные цифры Моран назвала «шокирующими». Она призвала правительство к немедленным действиям, поскольку под угрозой оказалось обещание, «данное украинскому народу».

При этом в Британии подходят к концу соглашения с арендодателями в рамках программы «Дома для Украины». Проблема с растущим числом украинцев, которых признают бездомными, обострится «в ближайшие месяцы», считают в Ассоциации местного самоуправления Англии.

Ранее руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. В коллективном письме мэров утверждается, что местные администрации оказались в «крайне опасном положении». В муниципалитетах из-за наплыва беженцев не хватает жилья и других ресурсов.