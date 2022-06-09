The Independent признала многократное превосходство ВС России перед ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Вооружённые силы Российской Федерации

Вооруженные силы России многократно превосходят ВСУ, считает издание The Independent со ссылкой на отчет разведки. Согласно нему, украинские войска уступают российским по количеству боеприпасов в 40 раз, по артиллерии — в 20 раз, а по дальнобойности — в 12 раз.

Отмечается, что тяжелые бои деморализуют ВСУ. Газета пишет, что случаи дезертирства растут каждую неделю.

Конфликт на востоке Украины оказывает серьезное деморализующее воздействие на украинские силы, а также очень реальный материальный эффект; случаи дезертирства растут каждую неделю, — говорится в сообщении со ссылкой на отчет разведки.

Кроме того, ВС России имеют преимущество в воздухе. The Independent считает, что в этой ситуации приходится говорить о полном доминировании авиации РФ в воздухе.

Подчеркивается, что ВСУ почти исчерпали запасы ракет для РСЗО «Смерч» и «Ураган». По данным разведки, они помогали «сдерживать российские наступательные действия в первые месяцы», однако теперь ситуация изменилась в корне. В связи с этим в настоящее время ВСУ используют «Грады» и артиллерию калибра 152/155 мм, в то время как ВС РФ, по данным разведки, — баллистические ракеты «Искандер» и «Точка-У» , РСЗО «Смерч» и РСЗО «Ураган» с большей дальностью.

Издание отмечает и снижающиеся переговорные ресурсы Украины. По данным разведки, Москва взяла в плен более 5600 украинских солдат и офицеров, в то время как Киев сообщает о 550 российских военнопленных. В отчете уточняется, что РФ настаивает на обмене в формате один на один, что может служить дополнительным рычагом в переговорном процессе.