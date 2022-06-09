Вооруженные силы России многократно превосходят ВСУ, считает издание The Independent со ссылкой на отчет разведки. Согласно нему, украинские войска уступают российским по количеству боеприпасов в 40 раз, по артиллерии — в 20 раз, а по дальнобойности — в 12 раз.
Отмечается, что тяжелые бои деморализуют ВСУ. Газета пишет, что случаи дезертирства растут каждую неделю.
Конфликт на востоке Украины оказывает серьезное деморализующее воздействие на украинские силы, а также очень реальный материальный эффект; случаи дезертирства растут каждую неделю, — говорится в сообщении со ссылкой на отчет разведки.
Кроме того, ВС России имеют преимущество в воздухе. The Independent считает, что в этой ситуации приходится говорить о полном доминировании авиации РФ в воздухе.
Подчеркивается, что ВСУ почти исчерпали запасы ракет для РСЗО «Смерч» и «Ураган». По данным разведки, они помогали «сдерживать российские наступательные действия в первые месяцы», однако теперь ситуация изменилась в корне. В связи с этим в настоящее время ВСУ используют «Грады» и артиллерию калибра 152/155 мм, в то время как ВС РФ, по данным разведки, — баллистические ракеты «Искандер» и «Точка-У» , РСЗО «Смерч» и РСЗО «Ураган» с большей дальностью.
Издание отмечает и снижающиеся переговорные ресурсы Украины. По данным разведки, Москва взяла в плен более 5600 украинских солдат и офицеров, в то время как Киев сообщает о 550 российских военнопленных. В отчете уточняется, что РФ настаивает на обмене в формате один на один, что может служить дополнительным рычагом в переговорном процессе.