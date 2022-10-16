The Independent: парламент Британии ожидает отставки Трасс в ближайшие дни

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Лиз Трасс

Британские парламентарии ожидают отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в течение нескольких «дней или недель», пишет газета The Independent со ссылкой на членов палаты общин. Отмечается, что главу правительства не спасет даже недавнее решение уволить главу Минфина. Отмечается, что парламентарии рассматривают отставку Трасс как «неизбежной».

Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели? — рассказал изданию неназванный источник.

Решение уволить министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга, по мнению коллег премьер-министра, было «последней отчаянной мерой» Трасс.

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг ранее написал в Twitter, что был уволен со своего поста спустя 38 дней после вступления в должность. Решение приняла премьер Лиз Трасс. Сообщения об отставке начали циркулировать 14 октября, когда о его уходе как о решенном деле со ссылкой на источники в правительстве страны сообщили едва ли не все британские массмедиа. При этом еще вчера Квартенг говорил, что «стопроцентно не собирается в отставку».

Причиной увольнения Квартенга стал предложенный им план бюджета, который получил название «План Роста». Из-за этого плана фунт приблизился к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, повысив стоимость госзаймов и ставки по ипотечным кредитам.