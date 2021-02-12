The Independent извинилась перед Абрамовичем за слова соратника Навального

https://static.news.ru/photo/edb182cc-6e0b-11eb-b862-96000091f725_660.jpg Роман Абрамович Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Британская газета The Independent извинилась перед российским предпринимателем Романом Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что он является хранителем незаконных средств руководства РФ и должен быть подвергнут санкциям.

Издание уточняет, что заявление в отношении Абрамовича в заметке от 6 февраля принадлежало соратнику Алексея Навального Леониду Волкову, а газета «ошибочно опубликовала эти утверждения».

Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за недоразумение. Из-за этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки, — говориться в сообщении британской газеты.

Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не уточняются.

Ранее газета The Times после вопроса британских депутатов о санкциях в отношении России посчитала имущество миллиардера Романа Абрамовича, отметив, что предприниматель владеет активами на сумму более 200 млн фунтов стерлингов. Издание со ссылкой на собственную информацию и сведения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International сообщило, что российскому бизнесмену принадлежит квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace в одном из престижных районов Лондона. и индийский ресторан Dip In Brilliant.

Отмечается, что ранее об этих двух объектах недвижимости не сообщалось. Журналистам удалось выяснить, что квартиру в Cheyne Terrace, в которой имеется спортзал, спа-центр и винный погреб, Абрамович купил в 2017 году за 8,75 млн фунтов стерлингов. Она находится рядом с тремя другими объектами недвижимости с видом на реку Темзу, которые миллиардер приобрёл за 25 млн фунтов стерлингов, но впоследствии продал. В 2018 году Роман Абрамович купил трёхэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront. Его стоимость оценивается в 22 млн фунтов стерлингов. Как пишет газета, нехарактерно, что жильё куплено на имя бизнесмена, ведь большая часть его недвижимости приобреталась через холдинговую компанию Fordstam. «Жемчужиной в британской империи» Абрамовича назван 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens. В настоящее время его стоимость, предположительно, составляет 125 млн фунтов стерлингов, писал NEWS.ru.