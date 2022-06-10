The Guardian: Запад навязывает Зеленскому эскалацию конфликта на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

По мере того, как ряд западных стран оказывает «непоколебимую поддержку» Киеву, обещая «тотальную победу» над Россией, подобные действия Запада приводят лишь к ухудшению конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. В своей статье британский колумнист утверждает, что затягивание украинского кризиса приводит к увеличению поставок вооружения Киеву со стороны стран ЕС и США. Дженкинс считает, что обстоятельства глобальной политической напряженности могут привести к тому, что Россия может решиться использовать ядерный потенциал.

По мере того, как западные державы доставляют на Украину все больше смертоносного «оборонительного» оружия, жалобы РФ на ведение прокси-войны со стороны коллективного Запада выглядят все более правдоподобными, — заявил Дженкинс.

Журналист призвал британского премьер-министра Бориса Джонсона проявить большую дипломатичность в вопросе лавирования между поддержкой Украины и учетом мнения России об участии иностранных держав в снабжении Украины оружием

Ранее Джонсон назвал неприемлемым аргумент о том, что поддержка, которая оказывается Киеву, слишком дорогая, и политику в отношении Москвы нужно скорректировать. Джонсон заявил, что менять позицию по России для Запада сейчас неприемлемо, равно как и призывать Киев согласиться на любые условия Москвы.