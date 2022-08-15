The Guardian: Запад может выстрелить Украине в спину The Guardian: Запад в панике может нанести Украине удар в спину уже этой зимой

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Европа, находясь в панике из-за растущих цен на энергию и продовольствие, может нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian. По его мнению, Евросоюзу придется вынудить Киев пойти на временное мирное соглашение с Москвой для облегчения «экономической боли Европы». Он добавил, что общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству из-за возросшей стоимости жизни.

Должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? <...> Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни, — говорится в публикации.

Автор также выразил удивление по поводу апрельского заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о том, что Россия должна уйти из Крыма и вернуться к границам до 2014 года. Королевство, по его мнению, как Германия и Франция, прячется за нежеланием Вашингтона воевать с Москвой.

Накануне издание Newsweek писало, что украинский президент Владимир Зеленский все больше показывает свою настоящую сущность. Отмечалось, что претензии стран Запада к главе Украины заключаются не только в немыслимых масштабах коррупции, но также и в запрете всех оппозиционных СМИ и партий.