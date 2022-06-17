The Guardian: сотни украинских беженцев оказались без крова в Англии The Guardian: сотни прибывших по визе в Англию украинских беженцев остались без жилья

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни украинских семей остались без крова в Англии, прибыв в страну по визам, которые предусматривают обеспечение их жильем. К настоящему времени за помощью в связи с отсутствием жилья обратились как минимум 180 одиноких совершеннолетних украинцев и 480 украинских семей с детьми, сообщает Guardian со ссылкой на официальные данные.

Издание отмечает, что подобные проблемы фиксируются и в случае с программой Homes for Ukraine («Дома для Украины»), и в случае виз по семейной схеме, хотя правительство Британии заверяет в обратном.

Проблемы, которые возникли с размещением беженцев, не удивили членов организации Refugees at Home («Беженцы дома»). Там считают, что изменить ситуацию можно, но «срочно нужен» план для семей, размещение которых «пошло не так».

Это кошмарная ситуация — та самая, которую мы надеялись избежать, — подчеркнула исполнительный директор Refugees at Home Лорен Скотт.

В Guardian отмечают, что британские власти «относятся к украинским семьям как к бездомным», поскольку оставляют их в общежитиях и гостиницах, действуя по схеме, применявшейся в отношении беженцев из Афганистана.

Ранее стало известно, что многие семьи в Швейцарии, которые приняли украинских беженцев, начинают «уставать». О появлении первых признаков такой усталости заявила директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс. По её словам, прежде считалось, что культура поведения швейцарцев и украинцев схожая, но выявились различия. Если в семьях есть дети, это может привести и к трениям.