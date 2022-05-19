The Guardian: британские семьи ищут убежище в «Макдоналдсе» The Guardian: британцы из-за цен на электричество ходят в «Макдоналдс» согреться и умыться

Фото Dinendra Haria/Global Look Press

Из-за высоких цен на электричество британские семьи ищут убежища в ресторанах сети «Макдоналдс», где они могут воспользоваться бесплатным интернетом, посидеть в тепле и умыться теплой водой, пишет The Guardian. Кроме того, по данным издания, оказавшихся в особо тяжелом положении граждан пускают в аварийные кухни и ванные комнаты, находящиеся в заведениях.

Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и согревают их внутри. Затем они моются, чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi, — утверждают журналисты.

Также авторы статьи приводят результаты исследования, согласно которым уже 40% взрослых британцев испытывают трудности с внесением следующего платежа за коммунальные услуги.

Накануне стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по состоянию на апрель разогналась до 9% против 7% в марте и стала рекордной с весны 1982 года. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Кроме того, по итогам апреля цены в стране выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте.