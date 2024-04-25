В Великобритании оценили эффективность передачи нового оружия Украине The Economist: помощь США Украине не сможет нивелировать преимущества ВС РФ

Фото: U.S. Air Force photo by Nicholas Pilch

Передача нового пакета вооружений и финансов Украине не сможет нивелировать преимущество, которым обладают Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции, заявили эксперты британского издания The Economist. По его данным, армия Украины останется в невыгодном для себя положении, так как Россия способна удовлетворять свои потребности за счет природных богатств.

Новые поставки оружия не смогут полностью устранить российское преимущество в огневой мощи. Поэтому вероятно, что Украина так и останется в невыгодном для себя положении, не имея возможности осуществлять наступательные операции, — считают аналитики.

Британские эксперты также отмечают, что российская армия удерживает превосходство не только в огневой мощи, но и в небе. По их словам, у Киева не хватает средств ПВО и боеприпасов к ним, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. С мнением британцев согласен полковник ВСУ Павел Федосенко, командующий бригадой ВСУ в Часовом Яре. По его словам, солдатам, вероятно, не удастся удержать город.

Как сообщалось ранее, правительство Великобритании может передать Украине управляемые бомбы, получившие название Paveway IV. При этом эксперты сомневаются, что они окажут какое-либо влияние на ход конфликта.