The Daily Beast рассказала о притеснениях ЛГБТ-сообщества в Венгрии

Издание The Daily Beast пишет о том, что нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит жёсткую линию против ЛГБТ-сообщества в стране. По мнению автора материала, партия Орбана Fidesz имеет немалые шансы на победу в выборах 3 апреля, после чего притеснения ЛГБТ в Венгрии усилятся.

Крайне правое правительство этой страны уже длительное время систематически подрывает права ЛГБТ-сообщества, но приближающиеся выборы 3 апреля могут привести к еще большему ухудшению его положения, — говорится в материале.

Сообщается, что премьер-министр Виктор Орбан ввёл в стране несколько законов, которые усилили давление на ЛГБТ-сообщество. Так, в 2021 году был принят так называемый «закон о педофилах», который фактически приравнял к ним представителей ЛГБТ-сообщества, а ещё один новый закон по сути запрещает любой контент, изображающий негетеросексуальные отношения. Между тем значительная часть венгерского населения считает, что новые законы защищают детей от ЛГБТ-пропаганды.

Как полагает директор отделения Amnesty International в Венгрии Арон Деметер, нынешняя политика правительства означает, что членам сообщества ЛГБТ+ запрещены законные браки, усыновление детей и вообще какое-либо присутствие в общественной жизни страны. По его словам, отменить эти изменения будет непросто, даже если Орбан проиграет выборы: его сторонники занимают ключевые посты в основных государственных учреждениях и не контролируются независимыми институтами.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в попытке влияния на итоги парламентских выборов в стране. Он отметил, что между венгерской оппозицией и представителями украинского правительства «идут постоянные переговоры», согласно которым при приходе к власти венгерская оппозиция тут же примет решение о поставках оружия на Украину и проголосует за санкции, направленные против поставок газа и нефти в Европу, в том числе в Венгрию. Сийярто отметил, что пока у власти остаётся нынешнее правительство, поставки оружия Киеву и голосование за санкции против энергоносителей из России невозможны.