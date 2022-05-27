The Cradle: Украиной будет управлять Варшава The Cradle: Зеленский передаст Варшаве право управлять Украиной

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Польша идет на «мягкую аннексию» западных областей Украины, пишет обозреватель The Cradle Пепе Эскобар. По его мнению, Варшава намерена усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на этих территориях. Журналист заметил, что польским властям даже не придется отправлять туда войска.

Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше, — отметил Эскобар.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря. По ее словам, внесение и рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.