Французского солдата нашли мертвым в отеле в Бухаресте

Фото: Petrescu/Xinhua/Global Look press

Тело французского солдата нашли в отеле в Бухаресте 6 ноября, куда прибыл личный состав ВС Франции в рамках миссии НАТО, передает TF1. Телеканал, ссылаясь на данные румынских СМИ, сообщает, что мертвого 41-летнего военного с ножницами, воткнутыми в шею, обнаружила горничная.

По сообщениям местных СМИ, ссылающихся на источники в полиции, горничная обнаружила 41-летнего мужчину с ножницами, воткнутыми в шею, при этом следов проникновения в его комнату не было, — сказано в сообщении.

Журналисты телеканала уточнили, что погибший солдат заселился в отель в столице Румынии 3 ноября и должен был пробыть там до 3 января. Местные правоохранительные органы начали расследование.

Ранее стало известно, что бывший боец элитной дивизии армии США Пол Ким погиб на Украине. Военный входил в Международный легион территориальной обороны Украины и умер за два дня до своего 35-летия.