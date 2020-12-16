СМИ: Тест жены Макрона на COVID-19 оказался отрицательным

https://static.news.ru/photo/a1b7546c-408b-11eb-b444-fa163e074e61_660.jpg Брижит и Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, сообщили в её окружении.

Макрон прошла в четверг утром тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, — рассказал журналистам AFP анонимный источник.

По его словам, первая леди Франции останется на самоизоляции. В ближайшее время она сдаст новый тест, а до тех пор будет участвовать в официальных мероприятиях по видеосвязи.

Накануне стало известно, что Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Главе государства был сделан тест RTPCR, проводимый при появлении первых симптомов. Ближайшую неделю Макрон проведёт на самоизоляции. Работать президент будет в дистанционном режиме.

Как писал NEWS.ru, глава кабмина Португалии Антониу Кошта решил отменить официальные встречи в Сан-Томе и Принсипи и в Гвинее-Бисау, запланированные на 18–20 декабря 2020 года, из-за личного контакта с президентом Франции Эммануэлем Макроном. У последнего накануне обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19).