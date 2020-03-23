https://static.news.ru/photo/a82acacc-6d1e-11ea-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель успешно проверилась на коронавирус. Результат первого теста оказался отрицательным, передаёт немецкая газета Bild.

Дальнейшие тесты будут проведены в ближайшие дни, — цитирует издание представителя немецкого правительства Штеффана Зайберта.

По данным университета Хопкинса, к 23 марта коронавирус COVID-19 обнаружен у 27,2 тысячи жителей Германии. Погибли 115 немцев. Правительство рекомендовало гражданам старше 60 лет не выходить из дома.

Как писал NEWS.ru, Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Первое дистанционного заседание правительства ФРГ прошло 22 марта.