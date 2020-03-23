Канцлер Германии Ангела Меркель успешно проверилась на коронавирус. Результат первого теста оказался отрицательным,
Дальнейшие тесты будут проведены в ближайшие дни, — цитирует издание представителя немецкого правительства Штеффана Зайберта.
По данным университета Хопкинса, к 23 марта коронавирус COVID-19 обнаружен у 27,2 тысячи жителей Германии. Погибли 115 немцев. Правительство рекомендовало гражданам старше 60 лет не выходить из дома.
Как писал NEWS.ru, Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Первое дистанционного заседание правительства ФРГ прошло 22 марта.
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