«Теряет связь с реальностью»: в ФРГ оценили последние слова Шольца Лидер ХДС Мерц заявил о теряемой Шольцем связи с реальностью

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц теряет связь с реальностью, заявил лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Так немецкий политик прокомментировал последнюю речь главы правительства в бундестаге, сообщает портал T-online.

Мерц подчеркнул, что, судя по словам Шольца, федеральное правительство «дезориентировано» и не способно действовать. Восприятие канцлером ситуации в Германии, по его мнению, «тревожным образом» расходится с действительностью.

Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране, — отметил Мерц.

Также лидер ХДС считает, что правящая в ФРГ «светофорная» коалиция погрязла во внутренних конфликтах и распрях. Шольц, последний раз выступая в бундестаге, заявил, что Германия за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти.

Ранее издание Spiegel сообщило, что коалиционное правительство ФРГ, которое называют «светофором» из-за цветов входящих в него партий, не смогло договориться о создании Совета национальной безопасности. По информации издания, Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не условились относительно того, как будет функционировать структура и кто встанет у нее во главе.