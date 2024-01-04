Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о тяжелых потерях после серии попыток форсировать Днепр, сообщает Washington Post. По словам украинского военного, которые приводит издание, операция так и не увенчалась успехом.
Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого, — рассказал боец.
Участвовавшие в операции по переправе через Днепр военнослужащие понесли большие потери в ходе операции, попав под артиллерийский удар. Некоторые бойцы ВСУ отметили, что подобные авантюры не стоят их жизней, однако, как уточнили авторы американского издания, руководство Украины пытается продемонстрировать хоть какие-то успехи западным спонсорам.
Минобороны России ранее сообщило, что военнослужащие РФ при помощи минометов поразили подразделения ВСУ, которые пытались переправиться на левый берег Днепра. По информации ведомства, в новогодние праздники противник не оставлял попыток пересечь реку.
Также в Минобороны отчитались об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Военнослужащие ВС РФ ударили по ВСУ при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет», все цели были уничтожены.