«Террористическая организация»: в ЕП открестились от НАТО из-за Украины Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз не должен иметь ничего общего с НАТО

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

НАТО является террористический организаций, и Евросоюз не должен иметь ничего общего с Альянсом, написал в Twitter (X) депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Таким образом он отреагировал на слова генсека Блока Йенса Столтенберга о присоединении Украины к НАТО.

Военная машина НАТО — это залитая кровью террористическая организация, — заявил Уоллес.

Ранее пресс-служба Североатлантического альянса распространила в связи со второй годовщиной спецоперации обращение Столтенберга к Украине. По его словам, ситуация на фронте остается чрезвычайно серьезной, однако Киев сохраняет «независимость» благодаря решимости жителей страны и крупной поддержке государств Запада. Помимо этого, генсек НАТО заявил, что Украина очень близка к вступлению в Альянс.

Кроме того, неназванный представитель Белого дома сообщил Reuters, что США не намерены отправлять военных на Украину для оказания помощи ВСУ. В НАТО также не собираются посылать войска на Украину, добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отмечал, что участники конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий в будущем.