Террорист из Брюсселя убил еще одного человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Террорист, застреливший двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, убил еще одного человека, сообщает Telegram-канал Readovka. Преступника все еще не поймали.

Мужчина продолжает передвигаться по городу на мопеде, власти Бельгии объявили максимальный уровень террористической опасности. В местных СМИ заявили, что стрелок является мигрантом с Ближнего Востока, он ранее был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами. Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись очевидцев, на кадрах видно, как мужчина перезаряжает автомат.

Несколькими часами ранее футбольный матч сборных Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за нападения на шведских болельщиков. В результате атаки минимум два человека погибли. После первых выстрелов горожане стали разбегаться в разных направлениях, некоторые из них забежали в вестибюль жилого дома. Тогда злоумышленник последовал за ними и сделал еще несколько выстрелов. Затем мужчина сел на скутер и скрылся с места происшествия.

Очевидцы засняли видео с места событий. На кадрах видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям. Прохожие разбегаются, некоторые падают на землю.