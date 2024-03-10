«Террариум»: в Киеве высмеяли назначение Залужного послом «Зеркало недели»: Залужного назначили послом в Британии в обход дипнорм

Фото: IMAGO/Ruslan Kaniuka/Ukrinform/Global Look Press

Валерий Залужный

Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании сопровождалось «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм, пишет украинское издание «Зеркало недели». Там отметили, что экс-главком не имеет представления о работе организации, поэтому каждый день для него может сопровождаться «ежедневными доносами».

При этом сам Залужный не имеет абсолютно никакого представления о том, что такое посольство и работа посла. Коллектив почти любого посольства — это террариум, где «давят, душат, режут за каждый лишний фунт». Это подводная лодка со всеми вытекающими из этого проблемами команды, — указало издание.

Ранее глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. Сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока. При этом в Британии Залужного, уверен эксперт, «перевоспитают» из американского шпиона в британского. Рогов также обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский заблокировал проведение выборов главы государства, и для Залужного это еще один довод в пользу отъезда из страны.

До этого стало известно, что в Британии уже начался процесс утверждения Залужного как посла Украины в Лондоне. Кандидатуру согласовал лично король Карл III.